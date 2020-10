Les AirPods Pro et AirPods 2 à prix cassés pendant les Amazon Prime Days !

Ce dispositif permet de réduire considérablement les sons extérieurs pour être immergé dans une bulle de silence et au plus près de sa musique préférée. Le système est très bien maitrisé par Apple et permet également de se concentrer plus facilement si vous travaillez en open-space ou depuis votre domicile.

Pour la partie audio le son a également été revu, avec plus de basses et une meilleure dynamique. La restitution de la scène sonore est également très surprenante. Pour l'autonomie, Apple annonce 24 heures avec le boitier de recharge et environ 4 heures sur une seule charge.