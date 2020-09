French Days : le prix des écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Live de nouveau en baisse

Conçus pour faire de la concurrence aux AirPods Pro d'Apple, les écouteurs de la firme coréenne sont aussi équipés de la technologie de réduction active de bruit.

La paire d'écouteurs dispose d'une autonomie maximale de 21 heures grâce à l'étui de chargement fourni. Sans l'accessoire, l'autonomie passe à 6 heures.

Les Galaxy Buds Live sont dotés de 3 micros intégrés et de la technologie Bluetooth 5.0. Ils sont compatibles avec les smartphones, tablettes et montres connectées tournant sous Android 5.0 (et versions ultérieures).