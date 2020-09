French Days : le levier de vitesse Logitech G Driving Force à 29,99€ au lieu de 59,99€ 🔥

Le G Driving Force est destiné aux possesseurs d'un volant de course G29 (ou G920).

Compatible multiplateformes (PS4, Xbox One, PC et Mac), le levier de la marque Logitech avec enclenchement de la marche arrière par pression est équipé de 6 vitesses, mesure 17.6 x 14.6 x 20.7 centimètres et affiche un poids de 760 grammes.

L'accessoire a été conçu pour les courses de précision et offre une fiabilité longue durée. Il se déplace avec fluidité et s'enclenche solidement sur chaque vitesse. Le levier permet aux joueurs de changer les vitesses facilement et avec précision en cas de virages en épingle ou d'accélérations nerveuses.