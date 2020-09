French Days : TOP 10 des bons plans high-tech chez Amazon et Cdiscount

Cette édition d'automne des French Days est belle et bien lancée et déjà des milliers de promotions high-tech apparaissent sur les plus grands site e-commerce comme Amazon, Cdiscount ou encore Fnac et Darty. Mais dans cette jungle des bons plans, quels sont les produits à surveiller de près ?

Bien entendu, comme à chaque événement, les smartphones restent le produit high-tech le plus recherchés. Les sites de vente en ligne le savent et proposent d'ores-et-déjà des tonnes de promotions sur toutes les marques. Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor ou encore OnePlus, tout y passe ! Des smartphones les plus abordables aux modèles les plus premium l'iPhone 11 ou encore le Samsung S20+, les e-commerçants jouent des coudes pour proposer les meilleurs prix possibles.

Sur la seconde marche du podium, on retrouve les PC portables et Ultrabook. Etant donné le contexte sanitaire, beaucoup d'entreprises favorisent le télétravail. Pour ceux qui ne sont pas encore équipés, les French Days sont probablement le meilleur moment pour s'équiper sans se ruiner. Parmi les marques à surveiller avec attention, on pense notamment à Acer, Asus, HP et Lenovo qui proposent d'excellents PC bureautique avec un rapport qualité/prix excellent comme la gamme Chromebook et Vivobook.

Enfin, les French Days nous apportent déjà de belles surprises au rayon des Smart TV. Produits phares durant ce type d'événement commercial, les e-marchands proposent bien souvent des prix réduis très intéressants sur les plus grandes marques de téléviseurs comme Philips, Samsung et LG. Pour les budgets plus restreints, TCL et Hisense proposent de très bons produits à des prix absolument imbattables pour des modèles LED 4K.