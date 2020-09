Xbox Series X et Series S : les précommandes sont lancées !

Cette fois on y est ! Après de nombreux mois de teasing et d'annonces, Microsoft lance officiellement les pré-commandes de ses prochaines consoles de jeu. Car oui, il y aura bien deux consoles disponibles le 10 novembre prochain.

La première, la Xbox Series X, est selon Microsoft la console de jeux la plus puissante jamais créée. Elle permet de jouer en 4K 60 fps à l'ensemble des titres développés pour la plateforme. La qualité visuelle sera elle encore plus réaliste et spectaculaire. Avec un SSD d'1 To, elle offrira également en plus des temps de chargement raccourcis.

La Xbox Series S sera la seconde console disponible au lancement. Elle est légèrement moins puissante que sa grande soeur et ne proposera qu'une définition d'image jusqu'à 1440p mais pourra faire tourner tous les titres développés pour cette nouvelle génération. Elle est aussi moins chère de 200€ et s'adresse à un public prêt à sacrifier quelque peu la qualité d'image mais qui souhaite malgré tout sauter dans le train de la next gen sans se ruiner.