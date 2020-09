Promo rentrée : la trottinette électrique Xiaomi Scooter 1S en baisse chez Amazon

De plus de plus de citadins et de citadines veulent privilégier les trottinettes électriques aux dépens des transports en commun pour se déplacer plus facilement dans les grandes villes.

Pour la rentrée 2020, Amazon France permet à ses membres de se procurer la Xiaomi Mi Electric Scooter 1S en promotion. Pendant une durée indéterminée, la trottinette électrique de la marque chinoise est à 426,92 euros (frais de port inclus) au lieu de 449,99 euros. Pour information, il s'agit de la version française et elle est fournie avec un antivol.

Au vu du prix élevé du produit, Amazon suggère à ses clients ayant un compte Prime de payer le produit en 4 fois sans frais. Cela correspond à 4 mensualités de 106,73 euros chacune.