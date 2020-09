Le prix de l'excellent Apple iPad Pro 11 2020 s'écroule chez Amazon

Le modèle proposé par Amazon est la variante 128 Go de l'iPad Pro.

La tablette d'Apple est dotée d'un écran Liquid Retina bord à bord de 11 pouces avec ProMotion, True Tone et large gamme de couleurs P3. Elle est aussi équipée d'une puce A12Z Bionic avec Neural Engine, d'une caméra avant TrueDepth de 7 MP, d'appareils photo grand‑angle de 12 MP et ultra grand‑angle de 10 MP et d'un scanner LiDAR.

On retrouvera également un connecteur USB-C, le Face ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay, quatre haut‑parleurs et cinq micros de qualité studio et surtout le Wi‑Fi 6 802.11ax.