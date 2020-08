Le bracelet connecté Huawei Band 4 en vente flash chez Amazon !

Après avoir évoqué la vente flash de rentrée, passons désormais aux caractéristiques principales du produit.



Le Huawei Band 4 est un bracelet connecté qui possède un écran tactile en couleur de 0,96 pouce. Compatible avec les systèmes d'exploitation mobile Android et iOS, l'objet connecté vous permet notamment de faire un suivi intelligent de la fréquence cardiaque.

Le bracelet propose aussi 9 modes pour les plus sportifs, comme : la course en extérieur & intérieur, la marche en extérieur & intérieur, le cyclisme en extérieur & intérieur, le vélo elliptique, le rameur et les entraînements.