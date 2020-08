La Huawei MediaPad T5 est une tablette équipée d'un écran tactile Full HD de 10,1 pouces (résolution de 1920 x 1080p, format 16:10), d'un processeur Octa-core jusqu'à 2.36GHz, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 256 Go via carte microSD non fournie) et du système d'exploitation mobile Android.

Pour l'autonomie, la MediaPad T5 embarque une batterie de 5100 mAh lui permettant de tenir jusqu'à 10 heures. Tout dépend bien sûr de l'utilisation de la tablette.