Airpods 2 : à deux jours des Soldes, promo folle sur les écouteurs Apple

Les AirPods 2 d'Apple cumulent les qualités, à commencer par un design des plus modernes dans la lignée des produits traditionnels de la Pomme. D'un blanc immaculé, la robe de ces écouteurs s'allie avec toutes les tenues et se fera discrète. Cela vaut également pour le poids plume des Airpods, avec 8 petits grammes sur la balance pour les deux écouteurs.

Faciles à glisser dans un sac, ils disposent en prime d'une large autonomie grâce au boitier de charge filaire inclus, pour un total d'à peine 40 grammes ! Au total, vous profitez ainsi de trois heures de conversation ou cinq heures d'écoute avec les batteries de vos seuls écouteurs, et ces temps grimpent à respectivement 18h et 24h en employant le boitier de recharge ! Bien pratique donc, sachant que grâce à la recharge rapide, 15 minutes passées dans le boitier offrent à vos écouteurs deux heures d'écoute et trois heures de conversation.

Plus encore, grâce à l'excellente puce H1, vos Airpods 2 sont 30% plus rapides et réduisent ainsi la latence de connexion lors du passage d'un appel par exemple. Plus encore, ils sont compatibles avec le Bluetooth 5.0. et peuvent être employés sur de très nombreux appareils, mais vous si vous souhaitez employer les services de Siri, il faut les connecter à un iPhone, un iPad, un Mac ou une Apple TV. Dites simplement « Hey Siri ! », et l'assistant vocal d'Apple est à votre écoute !