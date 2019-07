🔥 Vente flash AliExpress : GoPro HERO 7 à partir de 300,45€

GoPro HERO 7 : belle promotion chez AliExpress

Action et réaction !

En plus des promotions mise en place durant les Jours Malins, AliExpress vous propose aussi deux codes de réductions pour économiser quelques deniers en plus. Si le total de votre panier dépasse les 35 euros, vous pourrez entrer le codeet ainsi bénéficier de 5€ de remise supplémentaires. Si votre panier dépasse les 70€, le codevous fera lui économiser 10€ sur le total de vos achats. Une petite réduction supplémentaire fort sympathique.

En farfouillant dans les coins et recoins des linéaires virtuels d', les membres de la Team Clubic Bons Plans ont été en mesure de dégoter cette très belle offre concernant la, qui voit son prix dégringoler de près de 30% pour les prochains jours. Vous pourrez donc acquérir cette caméra d'action réputée pour sa qualité, au prix de 301,72€ en n'oubliant pas d'utiliser le coupon de réduction

Attention toutefois, car il s'agit de prix pour l'édition « simple » de la GoPro HERO 7. Comprenez par-là que vous devrez en sus acquérir une carte mémoire pour y accueillir les photos et vidéos que vous souhaiterez capturer avec. Vous pourrez toutefois découvrir d'autres packs, comprenant par exemple une carte SD de 128 Go, ou divers accessoires supplémentaires sur la page de l'offre. Cela fera bien évidemment un tantinet gonfler la facture, mais rien, de bien méchant.

Caméra d'action par excellence, la GoPro est un produit qui a très largement fait ses preuves depuis la sortie du premier modèle. Cette GoPro HERO 7 constitue d'ailleurs l'aboutissement de toutes ces années, et propose des tonnes de fonctionnalités fort utiles pour qui souhaites filmer ses sorties en extérieures, randonnées, et autres sessions de sports extrême. Construite pour résister aux chocs et aux rigueurs de l'extérieurs, elle est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur sans boitier supplémentaire. Elle saura aussi résister à la poussière, ennemi naturel des caméras.

Côté capture d'images, sachez que le capteur 12 millions de pixels de cette caméra vous permettra aussi bien prendre des photos en HDR grâce au monde SuperPhoto, que des vidéos en 4K à 60 images par secondes. Vous pourrez aussi capturer de nombreux ralentis, allant jusqu'à 200 images par secondes en 1080p.

Ce modèle dispose en outre de commandes vocales vous permettant de prendre un cliché ou de commencer l'enregistrement lorsque vous avez les mains occupées. Ajoutez à cela des fonctionnalités connectées pour géolocaliser vos clichés, ou bien publier vos portraits directement sur les réseaux sociaux, et vous obtenez une caméra parfaite pour documenter vos péripéties.

Les Jours Malins d'AliExpress sont d'ores et déjà lancés, et vous pourrez profiter de nombreuses réductions sur une ribambelle de produits jusqu'au 17 juillet prochain. Pour être sûr de ne rien manquer, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page consacrée aux offres AliExpress que nous avons créé pour vous.