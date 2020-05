Sonnette connectée Ring Doorbell V2 à prix choc chez Boulanger

Ring Doorbell V2 : la sonnette connectée en promo chez Boulanger

Surveiller votre foyer où que vous soyez

Pour ce début de semaine, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site Boulanger pour acheter en promotion la Ring Video Doorbell 2.Vendue initialement à 199,99 euros, la sonnette connectée voit son prix baisser à 99,99 euros ; soit 100 euros de remise immédiate de la part du site marchand.À l'heure où nous rédigeons ce post, la livraison à domicile est indisponible. Seul le retrait en magasin Boulanger est valable si vous souhaitez acheter ce produit.Ce système de sécurité connecté vous permet de surveiller votre foyer en vidéo HD.La sonnette, qui est alimentée par une batterie rechargeable, fonctionne principalement avec l'assistant Alexa d'Amazon pour lancer la vidéo en temps réel par simple commande vocale (par l'intermédiaire d'un smartphone ou d'une tablette).La Ring Doorbell V2 vous offre la possibilité de voir, d'entendre et de parler à vos visiteurs avec l'aide d'une notification dès qu'un mouvement est détecté.Avec la sonnette fournie sous forme de pack, vous trouverez également une plaque adaptatrice, des kits d'angle et d'orientation, des outils d'installation et vis, un câble de recharge USB et un manuel utilisateur.