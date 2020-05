Jabra Elite 65t : les célèbres écouteurs bluetooth à moins de 90€

Pourquoi Clubic recommande le Jabra Elite 65t ?

Conception confortable

Commandes complètes

Bonne autonomie

Microphone efficace

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Jabra Elite 65t

Baisse de prix sur les écouteurs Jabra Elite 65t

Jusqu'à 15 heures d'autonomie

Vous avez jusqu'à ce mardi 5 mai 2020 inclus pour acheter les écouteurs Jabra 65t à moins de 90 euros sur la plateforme Acheter sur Google, par l'intermédiaire du vendeur Boulanger.Alors qu'elle est vendue en temps normal à 159 euros, la paire d'écouteurs voit son prix baisser à exactement 88,11 euros ; soit 60 euros de remise immédiate et 11% de réduction supplémentaire grâce au code MAI11B. Ce coupon doit être coché lors de l'étape du panier. Seul le coloris titane/noir est disponible à ce tarif indiqué.Concernant la livraison, les frais de port sont gratuits si le retrait du produit se fait en magasin Boulanger.Les Jabra Elite 65T sont des écouteurs Bluetooth 100% sans fil qui sont résistants à la poussière et l'humidité. Ils disposent d'une technologie d'appel à 4 microphones et de la commande vocale via Siri ou Google Assistant.Le futur propriétaire de ces écouteurs pourra bénéficier d'une autonomie allant jusqu'à 5 heures. Son étui de recharge dédié et fourni vous offre jusqu'à 15 heures supplémentaires. Si vous avez un déplacement de dernière minute, 15 minutes de recharge seulement suffisent à vous apporter au moins 1h30 d'autonomie.Enfin, les petits accessoires de 67 grammes seulement sont accompagnés d'embouts de différentes tailles, d'un câble USB et d'un guide de démarrage rapide.