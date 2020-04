Le célèbre casque Sony WH-1000XM3 voit son prix chuter

Baisse de prix sur le WH-1000XM3 de Sony chez Boulanger

Jusqu'à 38 heures d'écoute

On vous invite donc à vous rendre sur le site marchand Boulanger pour acheter en promotion le Sony WH-1000XM3.Alors que son prix initial est de 299 euros, le casque à réduction de bruit est à exactement 269,11 euros ; soit 10% de remise après avoir ajouté le produit à votre panier. Cette offre promotionnelle, qui est probablement à durée limitée, concerne les coloris noir et gris du casque.Concernant la livraison, les frais de port sont offerts pour une réception du produit à domicile ou pour un retrait en magasin Boulanger.Le Sony WH-1000XM3 est un casque audio de type circum-aural à réduction de bruit.L'appareil est doté de la technologie Bluetooth, d'une télécommande, d'un microphone et de l'assistant vocal de Google. Il dispose aussi d'une résistance de 47 ohm et d'une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz.Le casque embarque une importante autonomie pouvant aller jusqu'à 38 heures. Un mode charge rapide de 10 minutes permet à l'utilisateur du casque de bénéficier de 5 heures d'écoute.Pour avoir plus d'informations sur le casque, vous pouvez jeter un coup d'oeil sur notre test du Sony WH-1000XM3 qui a eu une très bonne note de la part de la rédaction Clubic.