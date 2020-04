Vente flash Microsoft : 15% de réduction sur Surface Pro 7, Laptop 3 et Pro X

Microsoft Surface : l'ordinateur 2-en-1 de référence

La gamme Surface : Microsoft cassent les prix

Microsoft Surface Pro 7

Microsoft Laptop 3

Microsoft Surface Pro X

Avec la gamme Surface, Microsoft a mis en lumière un nouveau format qui allait bousculer l'industrie informatique dans son ensemble. Le désormais constructeur a proposé un ordinateur 2-en-1 équipé de Windows et utilisable à la fois en mode tactile comme de manière plus traditionnelle avec le couple clavier / souris. Le meilleur des deux mondes en somme pour le grand public mais également les professionnels qui peuvent profiter de leurs logiciels de la même manière que sur un ordinateur classique.Depuis plusieurs années, Microsoft a agrandi sa gamme en multipliant les formats, plus petits ou plus grands, ou en proposant un ordinateur portable d'une grande finesse pour les clients souhaitant une machine moins originale mais tout aussi qualitative. Durant quelques jours, Microsoft vous propose des réductions importantes sur trois membres de la famille Surface afin que vous puissiez renouveler votre matériel informatique et découvrir tous les avantages de cette gamme si particulière d'appareils.En ce moment, Microsoft met à l'honneur 3 modèles de la gamme Surface, à savoir, la Surface Pro 7, Laptop 3 et Pro X. Trois produits qui répondent chacun à des besoins et usages différents. Voici donc un aperçu de chacun de ces modèles hybrides qui font la renommée de la gamme Surface sur le marché.La sélection Microsoft commence donc avec la Surface Pro 7. C'est la dernière version du célèbre ordinateur 2-en-1 tactile qui embarque un écran de 12,3 pouces tactile, utilisable au doigt mais également au stylet avec le Surface Pen.Concernant la fiche technique, Microsoft a collaboré avec Intel et propose pour la version de base un processeur Intel Core i3 de 10ème génération et jusqu'au processeur i7 pour les modèles les plus haut de gamme et les mieux équipés. La mémoire vive est comprise entre 4 et 16 Go, selon les configurations, et le stockage va jusqu'à 1 To de SSD. Bien évidemment, c'est Windows 10 qui équipe la machine et qui vous permet d'installer et d'utiliser les millions de logiciels disponibles sur la plateforme.Autre machine qui bénéficie d'une promotion : la Surface Laptop 3, un très bel ordinateur portable très fin et léger, fabriqué en aluminium.Le PC est décliné en deux modèles de 13,3 pouces et de 15 pouces et le poids ne dépasse pas les 1,3 kg pour tous les utilisateurs nomades souhaitant embarquer leur ordinateur dans leurs bagages.Tout aussi léger que puissant, la Surface Laptop 3 intègre des processeurs i5 ou i7 selon les configurations sélectionnées, avec un stockage compris entre 128 et 512 Go. Surprise : le SSD est amovible et Microsoft vous permet de le remplacer avec un autre disque compatible (et quelques compétences en remplacement de composants). La machine est idéale pour de la bureautique et des taches créatives, tout en proposant une connectique complète pour brancher tous ses périphériques.On termine cette sélection par la Surface Pro X, la dernière innovation proposée par Microsoft.Si le format ne diffère que légèrement de celui d'une Surface Pro 7, le processeur Intel se voit remplacé par une puce ARM cadencée à 3 GHz. La différence ? La possibilité d'une connectivité 4G mais aussi une autonomie sacrément améliorée pour de longues sessions d'utilisation, annoncée par Microsoft à environ 13 heures.Concernant l'appareil en lui-même, il bénéficie d'un écran tacite de 13 pouces, de deux ports USB-C et évidemment de son pied amovible pour l'utiliser en mode bureautique, associée à un clavier et à un dispositif de pointage. Pour l'occasion, Microsoft propose également un nouveau stylet, le Slim Pen pour un travail encore plus précis pour les métiers créatifs.Ces promotions débutent ce mercredi 29 avril et se terminent le lundi 4 mai. Vous n'avez que quelques jours pour faire votre choix et bénéficier de ces belles remises. Commandez sans plus tarder !