Votre hébergement web rapide et sécurisé pour moins d'1€/mois

Pourquoi Clubic recommande la solution Hostinger ?

Un service ultra rapide

Un prix compétitif

Un service client irréprochable

Comparatif : découvrez notre comparatif des : découvrez notre comparatif des meilleurs hébergeurs web en 2020

Lancez-vous sur internet sans le moindre risque

Un hébergement aussi simple que sécurisé

Cette bonne affaire proposée par Hostinger est valable jusqu'au 27 avril à 11h00, heure française. Si vous sélectionnez l'offre 48 mois, elle vous reviendra à 46,08€ (avec 7,68€ de frais inclus), soit à peine 0,80€/mois. Le paiement peut être effectué via carte bancaire ou PayPal. Quoi qu'il en soit, un certificat SSL est offert avec cette formule. Il permet de sécuriser et de booster le référencement de votre futur site. Maintenant, passons aux fonctionnalités qui seront mises à votre disposition avec ce forfait.Grâce à cet hébergement Hostinger, vous bénéficierez d'une bande passante de 100 Go pour un site web. Une adresse e-mail mais aussi un certificat SSL sont de la partie. Nous n'allons pas détailler tout le contenu présent mais nous pouvons tout de même citer la présence d'un cache LiteSpeed, de l'accélération WordPress ou encore d'un gestionnaire d'accès. Tout est fait pour vous simplifier la vie au maximum. Bref, vous aurez tout le nécessaire pour construire un site de A à Z sans la moindre difficulté.Ainsi, Hostinger promet une mise en ligne facile et immédiate pour votre site. L'installation de WordPress se fera automatiquement en un seul clic. De plus, grâce à la mise en cache LiteSpeed, l'optimisation sera excellente dès le début de votre aventure sur le web. La sécurité sera aussi de mise. Vous bénéficierez aussi d'un panneau de configuration ergonomique pour effectuer toutes les tâches essentielles et un support professionnel sera constamment à votre écoute pour vous fournir des conseils avisés.Bref, Hostinger a tout ce qu'il faut pour démarrer un site web à la fois fiable et sécurisé. Vous n'aurez pas de mauvaises surprises en passant par cette offre. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à y souscrire et à vous retrousser les manches pour mettre votre site en service.