Un pack Huawei P30 Lite + une enceinte à prix cassé avec ce code promo

Le Huawei P30 Lite et une enceinte à moins de 230€

Tout ce qu'il faut savoir sur le smartphone

Vous avez exactement jusqu'au lundi 20 avril 2020 inclus pour bénéficier d'une promo sur l'achat du pack Huawei contenant le P30 Lite et une enceinte CM51 sur Acheter sur Google, par l'intermédiaire du vendeur Boulanger.Alors qu'on le trouve en temps normal à 249 euros, le bundle voit son prix baisser à exactement 229,08 euros ; soit 8% de remise grâce au code AVRIL8. Ce coupon doit être coché lors de l'étape du panier.En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont gratuits si le retrait du produit se fait en drive Boulanger (piéton ou parking).Le P30 Lite est un smartphone équipé d'un écran tactile de 6,15 pouces (avec une résolution de 2312 x 1080 pixels), d'un processeur Hi-Silicon 710, d'une capacité de stockage interne de 128 Go, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'une batterie de 3340 mAh ; le tout tournant sous Android 9.0.Côté APN, on retrouvera notamment une triple caméra avec un capteur principal de 48 MP.Besoin davantage d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Huawei P30 Lite