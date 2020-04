Sonos One SL : l'enceinte bluetooth à prix cassé avec ce code promo

Pourquoi Clubic recommande l'enceinte Sonos One SL ?

Rapport qualité/prix

Finition

Tous les services de streaming

Multi assistants vocaux

Multiroom efficace

Baisse de prix pour la Sonos One SL sur Acheter sur Google

Les caractéristiques principales de l'enceinte

C'est donc sur la plateforme Acheter sur Google qu'il est possible de se procurer en promotion la Sonos One SL par l'intermédiaire du vendeur Boulanger.Affichée en temps normal à 199 euros, l'enceinte voit son prix diminuer à 149 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part du site marchand. Et jusqu'au lundi 20 avril 2020 inclus, le code promotionnel AVRIL8 à cocher lors de l'étape du panier donne droit à 8% de réduction supplémentaire. Le prix de revient de l'enceinte est alors de 137,08 euros.Les modèles aux coloris blanc ou noir sont concernés par cette offre. Et pour information, les frais de port sont gratuits pour un retrait du produit en drive Boulanger (piéton ou parking) en cette période liée à la crise sanitaire.La Sonos One SL est une enceinte amplifiée multiroom qui dispose notamment de deux amplificateurs.Résistante à l'humidité, l'enceinte est compatible avec la technologie Apple AirPlay 2. Cela vous permet de diffuser essentiellement de la musique depuis des appareils Apple sur l'enceinte.Concernant l'installation, il suffit de bancher simplement le câble d'alimentation et ouvrir l'application Sonos. Wi-Fi. Vous aurez alors la possibilité de diffuser en streaming via votre réseau Wi-Fi domestique et connecter sans fil d'autres enceintes Sonos pour faire évoluer votre système audio.