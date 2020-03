Box internet : le top des bons plans de ce début de semaine chez RED, Free et Sosh

Boostez votre connexion !

Les trois offres fibre du week-end

Vous l'avez compris, les bons plans qui vont suivre concernent tous des offres fibre. Bien entendu, avant d'y souscrire, pensez à vérifier l'éligibilité de votre ligne. Sinon, vous pouvez aussi vous rabattre sur des abonnements ADSL chez chaque opérateur. Maintenant, puisque les modalités divergent d'une offre à l'autre, nous allons tout de suite entrer dans les détails de chaque promotion.Au total, trois opérateurs sont concernés dans notre sélection. Vous trouverez donc des formules RED, Free et Sosh. C'est parti !Commençons avec l'abonnement RED Box fibre à 23€/mois. Le forfait est sans engagement, la location de la box est incluse et la promotion disparaîtra le 30 mars prochain. Vous aurez accès à des débits internet allant jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi. L'option SFR Cloud 100 Go est comprise. Vous aurez également la possibilité d'appeler en illimité depuis votre box vers les fixes comme les mobiles en France et vers plus de 100 destinations. Pour souscrire à la TV par internet, comptez 2€ supplémentaires par mois pour 35 chaînes et 4€ pour 100 chaînes (décodeur inclus à chaque fois).Passons à l'offre fibre Free à 14,99€/mois. Au bout d'un an, le prix passera à 34,99€/mois et l'engagement dure les 12 premiers mois. Free remboursera aussi jusqu'à 100€ sur vos frais de résiliation. Cette fois, les débits seront de 1 Gb/s (descendant) et 600 Mb/s (montant). Cette box est compatible avec la définition 4K et vous donne accès à l'univers Freebox TV avec plus de 220 chaînes. Les appels sont aussi illimités vers les fixes de plus de 110 destinations. Une télécommande vocale est même de la partie.Enfin, terminons avec le forfait Boite Sosh Fibre à 14,99€/mois. Une fois encore, la promotion est valable jusqu'au 30 mars 2020 et le prix augmentera pour passer à 29,99€/mois au bout d'un an. Le tout est sans engagement. Vous pourrez compter sur un débit montant jusqu'à 300 Mb/s en téléchargement et 300 Mb/s également en envoi. Les appels illimités sont de la partie vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations internationales. Ajoutez 5€/mois pour obtenir les appels illimités vers les mobiles de l'Hexagone ainsi que des DOM. L'application TV Orange est offerte avec 72 chaînes à visionner depuis un appareil mobile ou un ordinateur. Contre 5€ de plus, un décodeur sera à vous avec 160 chaînes dont 70 en HD.Vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à choisir selon votre budget et vos préférences. Bon week-end sur Clubic.