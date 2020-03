Bons plans PC portable : le PC portable IdeaPad Slim à prix réduit

Le compagnon de travail idéal

Abordable, simple et efficace

C'est via le programme Acheter sur Google que cet exemplaire est proposé. La vente et l'expédition seront effectuées par Darty. Pour ce qui est de la livraison à domicile, elle est gratuite pour tous les acheteurs. Vous pourrez même renvoyer le produit s'il ne vous convient pas dans les 15 jours à compter de la réception. Il est temps de passer aux spécificités techniques de cet ordinateur portable très abordable.Le Lenovo IdeaPad Slim dispose d'un écran 14 pouces avec une résolution de 1366 x 768 pixels (HD). Il est pourvu d'une fonctionnalité anti-éblouissement. Au niveau de la configuration, nous retrouvons un processeur AMD A4 9120e à 1.5 GHz, une carte graphique AMD Radeon R3, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go via SSD. Le système d'exploitation est Windows 10 Home in S mode. Ces caractéristiques ne sont pas des plus performantes mais l'ensemble vous permettra de travailler en toute sérénité. Bien entendu, cet ordinateur n'est pas taillé pour le divertissement (comme les jeux vidéo par exemple).Même si ce modèle fait dans le minimalisme pour conserver un prix très attractif, quelques éléments supplémentaires sont d'actualité. C'est le cas d'une webcam 0,3 mégapixel, d'un lecteur de carte microSD et du pack Microsoft Office 365 Personnel. De son côté, la partie sonore est assurée par des haut-parleurs stéréo haute définition. Enfin, la batterie 35 Wh offre une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 8 heures de temps. C'est extrêmement correct.Ce Lenovo IdeaPad est réservé aux petits budgets qui ont uniquement besoin d'un ordinateur pour travailler. Il propose de nombreux logiciels de bureautique et quelques fonctionnalités importantes. Bref, n'hésitez pas plus longtemps.