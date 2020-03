Bon plan Boulanger : promotion sur le smartphone Honor 20 Pro

Des écouteurs Monster Earphones offerts pour l'achat d'un Honor 20 Pro

Une mémoire RAM de 8 Go !

Prenez donc la direction du site Boulanger où le Honor 20 Pro fait l'objet d'une baisse de prix.Le smartphone, disponible dans un coloris Noir Violet, est en effet affiché au tarif de 399 euros au lieu de 449 euros. La remise de 50 euros se fait immédiatement de la part du site marchand.Mais ce n'est pas tout ! Pendant une durée indéterminée, des écouteurs Monster Earphones d'une valeur de 49,90 euros sont offerts. Ces accessoires s'ajoutent automatiquement dans le panier.À titre d'information, des frais de port ne sont pas appliqués pour une livraison à domicile ou en point relais. La réception du smartphone se fait généralement 3 jours après l'achat.Le Honor 20 Pro est un smartphone qui ravira les amateurs de belles photos.Il est équipé d'un écran LCD de 6,2 pouces (avec une définition de 2340 x 1080 pixels), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4000mAh compatible charge rapide et d'un processeur KIRIN 980 Octa-Core ; le tournant sous le système d'exploitation mobile Android 9.0 Pie.Pour la partie photo, le téléphone est doté d'un capteur frontal de 32 Mégapixels et d'un capteur arrière de 48 Mégapixels. Côté connectique, on retrouve notamment le port USB type-C, le lecteur d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale.Afin d'en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à vous rendre sur notre article associé au test du Honor 20 Pro