L'excellent Honor 20 Pro à un prix jamais vu depuis son lancement

Google Shopping : jolie baisse de prix pour le Honor 20 Pro

Les points forts du smartphone

Rendez-vous donc sur le site Google Shopping où le Honor 20 Pro fait l'objet d'une jolie baisse de prix jusqu'au mardi 10 mars 2020 inclus. Le smartphone, disponible en deux coloris au choix (Phantom Black et Icelandic Frost) est en effet affiché au tarif de 369 euros au lieu de 399 euros.Pour obtenir le tarif indiqué, il suffit de sélectionner le code MARS20 après avoir essentiellement saisi et validé les coordonnées bancaires lors de l'étape du panier. Ce coupon de réduction vous donne ainsi droit à 30 euros de remise.À titre d'information, des frais de port ne sont pas appliqués pour une livraison en magasin Boulanger. La réception du smartphone se fait généralement 3 jours après l'achat.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux points forts du smartphone.Le Honor 20 Pro est un téléphone doté d'un écran LCD bord à bord de 6,2 pouces (avec une définition de 2340 x 1080 pixels), d'une mémoire vive de 8 Go, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie très longue durée de 4000mAh (compatible charge rapide) et d'un processeur KIRIN 980 Octa-Core ; le tournant sous le système d'exploitation mobile Android 9.0 Pie.Pour la partie photo, on retrouvera un capteur frontal de 32 MP et un capteur arrière de 48 MP. Enfin, côté connectique, le port USB type-C, le lecteur d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale sont notamment de la partie.Besoin de plus de renseignements sur le smartphone en question ? N'hésitez pas à vous rendre sur notre article consacré au test du Honor 20 Pro qui a eu la bonne note de 4 sur 5 de la part de la rédaction Clubic.