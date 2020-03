Le prix du smartphone Samsung Galaxy S10e en chute libre sur Boulanger

Le Galaxy S10e en promotion

Un écran compact et plat

Affiché habituellement à son prix de lancement de 759 euros, le Galaxy S10e fait l'objet d'une baisse de prix de 34% pour passer à 499 euros . Un tarif disponible pour l'ensemble des coloris : noir, blanc, rouge et vert. La livraison à domicile standard est offerte pour ce produit. Il est aussi possible d'aller le chercher soi-même en magasin, sous une heure ou à partir du lendemain de la commande en fonction du point de vente sélectionné.L'appareil est garanti pannes, pièces et main d'oeuvre durant deux ans, conformément à la loi. Il est possible de souscrire une assurance casse et oxydation 1 an pour 99 euros.Le Galaxy S10e se distingue des S10 et S10+ par son écran. Il est bien adapté aux petites mains avec sa diagonale de 5,8 pouces et la dalle est "flat", ce qui rend la prise en main plus facile qu'avec les écrans incurvés. On retrouve bien entendu, Samsung oblige, la technologie Super AMOLED.Le mobile est propulsé par un SoC Exynos 9820 gravé en 8nm, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD. La batterie de 3100 mAh est compatible avec la recharge sans fil.Côté photo, le smartphone embarque un capteur principal de 12 MP avec OIS, accompagné par un module ultra grand-angle de 16 MP. La caméra frontale de 10 MP pour les selfies et la reconnaissance faciale est intégrée dans un poinçon dans le coin supérieur droit de l'écran.Le Galaxy S10e permet de s'offrir un smartphone de la série S de Samsung avec la dernière interface One UI sans se ruiner. N'hésitez pas à consulter notre test complet du smartphone pour en savoir plus à son sujet.