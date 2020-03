Vente privée : un forfait Free 100 Go acheté, un smartphone Oppo A5 offert !

Free : un Oppo A5 offert en vente privée chez Veepee

Que contient le forfait mobile Free à 19,99€/mois ?

100 Go d'internet en 4G/4G+ et 3G, avec mobile 4G/4G+ (débit réduit au-delà)

Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) et DOM et vers les fixes de 100 destinations

SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM

MMS illimités vers la France métropolitaine

Free WiFi illimité

Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d'Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine.

Internet 25 Go/mois depuis Europe, DOM, Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao)

Vous avez exactement jusqu'au jeudi 12 mars 2020 à 6 heures précises pour souscrire au forfait mobile Free 100 Go à 19,99 euros (avec engagement de 24 mois) sur la plateforme Veepee. Pour toute souscription au forfait , un smartphone Oppo A5 d'une valeur de 199 euros est offert.À titre d'information, les abonnés Freebox actuels ou ceux qui ont souscrit récemment à l'offre Freebox Révolution avec TV by CANAL à 9,99€/mois pendant 1 an bénéficient d'une remise mensuelle de 4 euros. Le forfait mobile passe ainsi à 15,99 euros par mois.Afin de profiter de cette offre promotionnelle, vous devez avant tout être membre du site Veepee. Si ce n'est pas le cas, sachez que l'inscription est gratuite et pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur ce lien L'offre Free n'est pas réservée aux membres ayant déjà bénéficié d'une offre promotionnelle mobile Free sur Veepee au cours des 13 derniers mois et ayant résilié leur ligne mobile Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription.Pour le forfait à 19,99€ par mois, Free vous propose :