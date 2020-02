Vente Privée : le forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL à 9,99€/mois pendant 1 an

Veepee : le forfait mensuel Freebox Révolution avec TV by CANAL pendant 1 an à prix réduit

Forfait Freebox : comment vous abonner à l'offre promotionnelle ?

Etape 1 : Indiquez le numéro de téléphone ou l'adresse de votre logement dans l'encart dédié afin de tester votre éligibilité. Puis cliquez sur "Continuer". Il vous faudra ensuite cliquer sur "Je m'inscris à l'Offre promo Freebox Révolution avec TV by CANAL" pour profiter de l'offre.

Etape 2 : Saisie des coordonnées personnelles

Etape 3 : Saisie des coordonnées bancaires

Etape 4 : Validation des Conditions Générales d'Abonnement

Etape 5: Livraison de votre Freebox

Etape 6 : Confirmation d'inscription

Vous avez exactement jusqu'au jeudi 5 mars 2020 à 6 heures précises pour souscrire au forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL à 9,99 euros par mois pendant 1 an.Au-delà de la période des 12 mois, le prix mensuel passera à 39,99 euros. Si ce tarif ne vous satisfait pas, vous serez libre de vous engager chez un autre opérateur.À titre d'information, la TV by CANAL ne contient pas la chaîne Canal+. Pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner à cette chaîne, une autre vente Veepee permet de souscrire à une offre digitale en promotion Pour profiter de cette offre promotionnelle, vous devrez avant tout être membre du site Veepee. Si ce n'est pas le cas, sachez que l'inscription est gratuite et pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur ce lien Après avoir validé votre inscription ou votre connexion sur Veepee, voici le déroulement des principales étapes de souscription sur le site de Free :