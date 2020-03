Huawei MediaPad T5 : l'excellente tablette tactile à prix cassé

Une tablette qui cache bien son jeu

Une bonne entrée en matière

Nous sommes dans les rayons virtuels d'Amazon pour cette bonne affaire des plus attrayantes. Comme toujours, le site américain met à votre disposition la livraison gratuite en France métropolitaine. Vous pouvez aussi sélectionner le point retrait de votre choix sans frais supplémentaires. La garantie constructeur est valable pendant deux ans et vous avez également la possibilité de souscrire à une assurance protection de deux ans contre les dommages accidentels pour 41,69€. À présent, entrons dans le vif du sujet.La tablette tactile Huawei MediaPad T5 est pourvue d'un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Sa calibration est tout bonnement excellente et la qualité de la dalle est irréprochable. À l'intérieur de l'appareil, nous retrouvons un processeur Kirin 659 accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Globalement, toutes les applications tournent sans le moindre ralentissement. Par contre, au niveau des jeux vidéo, vous devrez faire quelques concessions sur les graphismes. Dans l'ensemble, les performances sont très correctes.Pour le reste, vous pourrez utiliser le capteur 5 mégapixels embarqué pour prendre des photos. En frontal, c'est un module 2 mégapixels qui vous servira pour participer à des conversations vidéo. Passons à la batterie qui bénéficie d'une capacité de 5100 mAh. Comptez environ deux journées complètes d'autonomie avant de passer par la case recharge. Cette dernière prendra aux alentours de trois heures pour arriver à son terme. Enfin, le design et l'armature métallique rendent cette tablette assez résistante.Cette Huawei MediaPad T5 est un excellent modèle si vous avez besoin d'une tablette pour lire et naviguer sur le web. Son écran est agréable à regarder, les performances sont honorables et l'ergonomie est vraiment au rendez-vous.