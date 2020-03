Procurez-vous l'enceinte JBL Charge 3 à prix réduit grâce au code promo MARS20

Baisse de prix pour la JBL Charge 3 Stealth Edition

Autonomie de 20 heures

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sue la plateforme Shopping du géant Google pour vous procurer la la JBL Charge 3 Stealth Edition à exactement 95,20 euros au lieu de 149 euros chez le vendeur Boulanger.Pour obtenir le tarif indiqué, il faudra cocher la case correspondant au code promoqui vous donne droit à 30 euros de remise. Cette réduction est valable jusqu'au mardi 10 mars 2020.Concernant la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit en magasin Boulanger.La JBL Charge 3 est une enceinte nomade qui vous suivra partout où vous irez.L'appareil dispose d'une puissance totale de 2x10 Watts, du Bluetooth 4.1 (pour diffuser vos morceaux musicaux préférés) et surtout d'une batterie Li-ion de 6000 mAh assurant une autonomie maximale de 20 heures (pour un temps de charge de 4,5 heures). Avec la Charge 3 de JBL, vous avez la possibilité de relier jusqu'à trois smartphones ou tablettes par l'intermédiaire d'une connexion sans fil et aussi d'utiliser un assistant vocal comme Siri ou Google Now par une simple pression sur une touche.Certifiée IPX7, l'enceinte est résistante aux éclaboussures, à l'eau et autres projections de liquides. En résumé, elle peut aller dans des endroits secs et surtout humides.Enfin, l'enceinte nomade est fournie avec un adaptateur USB, un câble micro USB, une fiche de sécurité et un guide de démarrage rapide.