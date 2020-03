Chute de prix sur le pack Huawei P30 Lite bleu + enceinte bluetooth

Google Shopping : chute de prix pour le Huawei P30 Lite bleu avec une enceinte bluetooth

Les caractéristiques du P30 Lite

Pour concurrencer le géant Amazon, Google propose régulièrement des promotions intéressantes sur des produits dans le domaine du high-tech via sa plateforme Shopping, tout particulièrement sur son téléphone intelligent.Ainsi, le pack Huawei P30 Lite bleu + enceinte bluetooth fait l'objet d'une réduction de près de 100 euros chez le vendeur Boulanger. Affiché normalement à 338,90 euros, l'ensemble voit son tarif baisser à 239 euros ; soit 20% de remise immédiate et un rabais supplémentaire de 30 euros grâce au code. Ce coupon est à cocher après avoir ajouté l'article au panier et est valable jusqu'au mardi 10 mars 2020.Concernant la livraison, il faut privilégier le retrait gratuit en magasin Darty. Ce mode de retrait vous permet de ne pas payer de frais de port supplémentaires.Le Huawei P30 Lite intègre un écran FHD+ de 6,15 pouces (avec une résolution de 2312 x 1080 pixels), une mémoire vive de 4 Go, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via le port micro SD), le processeur HiSilicon Kirin 710 et une batterie de 3340 mAh. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation Android 9.0 Pie (avec une surcouche EMUI 9.1).Pour la photo, le P30 Lite dispose d'un triple capteur de 40 Mégapixels (à f/1.6), 8 Mégapixels (à f/2.4) et 2 Mégapixels (à f/2.4) comprenant une stabilisation optique et d'un capteur frontal de 24 Mégapixels (à f/2.0).Enfin, côté connectique, le téléphone embarque notamment un port USB type-C, un lecteur d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale.