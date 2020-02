Google Home Mini : code promo et chute de prix sont au rendez-vous !

Une enceinte passe-partout pour votre maison

Des centaines de services prêts à vous assister dans votre journée

Le Google Home Mini est une enceinte connectée pensée pour une intégration parfaite à votre intérieur. Le moteur de recherche, désormais constructeur, a fait le choix d'un galet pour donner forme à son appareil. Le dessus est surmonté d'un tissu grillagé de couleur grise qui laisse passer quatre diodes de couleur, servant à indiquer à l'utilisateur l'état de fonctionnement. Discret et élégant, Google Home Mini se place partout dans votre maison sans en troubler la décoration.Mais concrètement, ça fait quoi Google Home Mini ? Une multitude de choses serions-nous tentés de vous répondre, puisque le système s'appuie à la fois sur l'Assistant Google mais également sur le moteur de recherche. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question comme l'âge d'une célébrité, le temps qu'il fera demain ou à quelle heure passons-nous à l'heure d'été et Google Home Mini sera en mesure de vous répondre en moins d'une seconde.Il peut également, et c'est bien le principe même d'une enceinte, diffuser de la musique depuis votre service de streaming préféré. Pas besoin de passer par votre smartphone, une simple commande vocale vous permet de le contrôler à distance et de lancer votre album ou votre playlist du moment. Vous pouvez également accéder à n'importe quelle radio française ou internationale.Enfin, Google Home Mini sera probablement votre premier pas dans la domotique et le contrôle à distance d'objets de votre maison. Ampoules connectées, stores ou encore thermostat, vous pouvez commander ces différents équipements d'une commande vocale avant d'aller au lit ou en débutant votre journée. Des scénarios sont programmables pour d'un simple « Bonjour Google » lancer une série d'actions et commencer votre journée du bon pied.Le Google Home Mini est actuellement disponible à un prix de 45,24€ grâce au code promo FEV15, à appliquer lors de votre commande sur le site Google Shopping.