Bon plan VPN : profitez de tous les avantages d'un VPN pour 1,79 €/mois

Surfshark montre les crocs

Grande protection, petit prix

Avec Surfshark, vous avez premièrement l'assurance de bénéficier de tous les services indispensables à un VPN digne de ce nom. On peut notamment citer le contournement des restrictions géographiques, pour que vous puissiez par exemple accéder à tous les contenus des plateformes de streaming. La solution comprend également un bloqueur de trackers publicitaires et de logiciels malveillants. Quant à vos données personnelles, elles seront protégées à l'aide de l'algorithme de chiffrement de référence, AES 256 bits.Mais l'élément différenciant de Surfshark est certainement à chercher du côté du nombre d'équipements couverts. Car vous pouvez installer le VPN sur... tous vos appareils ! C'est donc valable pour vos ordinateurs, mais également pour vos dispositifs mobiles, puisque le service se décline en applications pour iOS ou Android.Enfin, la solution renferme quelques fonctionnalités supplémentaires bienvenues, telles que « Whitelister ». Celle-ci autorise certains services autorisés à contourner le VPN, pour éviter un blocage malencontreux. Une option qui peut s'avérer utile si vous souhaitez effectuer des opérations bancaires en ligne.D'ordinaire, l'abonnement Surfshark vous revient à 9,89 €/mois. Mais si vous vous engagez sur deux ans, vous ne paierez que 42,96 euros au total, soit 1,79 €/mois. Cela correspond à une réduction de 82 % sur le tarif classique ! Et dernier avantage : si vous n'êtes pas satisfait(e) du VPN, vous pouvez obtenir un remboursement intégral lors des 30 premiers jours d'utilisation.À moins de 2 euros par mois, vous pouvez donc vous offrir un VPN rapide et fiable, via cette offre Surfshark. Et ce, pour un nombre illimité d'appareils, pendant deux ans !