Le Xiaomi Redmi 8 à un prix imbattable grâce au code promo FEV15 !

Un Xiaomi à petit prix

Tout y est

Cette fois, c'est directement via Google Shopping que ce bon plan a été mis en ligne. Au moment de l'achat, vous devrez utiliser le code qui va suivre pour activer la. Cette belle promotion est valable jusqu'au 29 février prochain inclus. La vente et l'expédition de la commande sont effectuées par Boulanger. La livraison à domicile est gratuite et vous aurez un délai de 15 jours pour renvoyer le produit s'il ne vous convient pas.Il est temps de nous tourner vers les caractéristiques du Xiaomi Redmi 8 . Il possède un écran 6,2 pouces pour une résolution atteignant 1520 x 720 pixels. Comptez sur la présence de 3 Go de RAM et d'une mémoire interne de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go via une carte micro SD). La batterie équipée profite d'une capacité de 5000 mAh, ce qui lui offre une endurance très importante. Pour ce qui est du système d'exploitation, il s'agit d'Android 9.0 Pie.Passons aux spécificités des caméras puisque vous trouverez un double capteur 12 mégapixels + 2 mégapixels à l'arrière et un de 8 mégapixels à l'avant. Un lecteur d'empreintes digitales est également de la partie. Le mobile est bien évidemment fourni avec son chargeur secteur ainsi qu'un kit mains-libres. Globalement, les performances sont correctes à tous les niveaux pour un mobile au tarif aussi abordable.Le Xiaomi Redmi 8 a tout pour plaire. Il rempliera parfaitement ses fonctions et vous donnera accès à de nombreux divertissements. C'est un modèle réservé aux petits budgets mais cela ne l'empêche pas d'avoir de la puissance à revendre.