Bon plan PureVPN : optez pour un VPN ultra rapide à prix cassé (moins 81%)

Liberté, sécurité, rapidité

81 % de remise sur l'abonnement VPN

Faire le choix de se connecter via PureVPN, c'est tout d'abord l'assurance de profiter d'Internet dans sa totalité. Car plusieurs services appliquent des restrictions géographiques, vous empêchant d'accéder à tous leurs contenus. Mais en passant par la solution, vous n'aurez plus à vous soucier de cette contrainte : vous aurez alors accès à tout le catalogue de Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc. De la même façon, vous pourrez regarder les chaînes de télévision françaises à l'étranger.Par ailleurs, opter pour un VPN constitue également un gage de sécurité. Grâce à plusieurs protocoles de chiffrement, PureVPN peut ainsi protéger vos données personnelles pendant toutes vos activités en ligne. Un processus qui vous aidera à naviguer sereinement, en particulier lorsque vous êtes connecté(e) à un Wi-Fi public ou quand vous effectuez vos achats sur Internet. Et cette protection couvre jusqu'à cinq appareils en même temps, y compris les équipements mobiles (compatibilité avec Android et iOS).Enfin, PureVPN offre des performances fiables, comme nous vous le détaillons dans le test de la solution . Bien sûr, le débit dépendra de la localisation du serveur choisi, mais avec plus de 2 000 machines, réparties dans 140 pays, vous trouverez nécessairement la configuration idéale.Le tarif classique de PureVPN, sur un mois, s'élève à 9,60 €. Mais si vous choisissez le plan sur deux ans, votre abonnement vous revient alors à 1,79 €/mois, soit une réduction de 81 % ! Il vous suffit, pour cela, de régler la totalité de la somme, soit seulement 43 €, et vous n'aurez plus de souci à vous faire pour les 24 prochains mois.Vous hésitez encore ? Sachez qu'avec cette offre, vous bénéficiez d'une garantie « satisfait ou remboursé », valable 31 jours. Cela vous laisse donc un mois pour vous faire un avis sur la solution, sans prendre de risque pour votre compte bancaire.PureVPN est l'une des références mondiales sur le marché des VPN. Pourtant, son tarif reste véritablement abordable, avec un engagement de deux ans. Alors, prêt(e) à faire le choix de la sécurité et de la liberté ?