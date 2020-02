Clubic innove avec la fonction Acheter sur Google : caméra de surveillance Xiaomi à moins de 40 €

-15 % en plus avec le code FEVRIER15

Une caméra qui a l'œil partout

La team Clubic Bons Plans vous propose désormais des bonnes affaires sur la plateforme Google Shopping. Une nouvelle façon de vous faire profiter des meilleurs prix sur des produits tech de qualité ! Car le service de Google compare les offres des plus grands sites e-commerce, pour faire jouer la concurrence en votre faveur.En l'occurrence, c'est la caméra de surveillance connectée Xiaomi Mi Home 360° 1080p qui est à l'honneur. Vous pouvez l'acquérir au prix de seulement 39,99 €, via la fonction « Acheter sur Google ». Et ce, sans débourser de frais supplémentaires pour la livraison. De plus, pour que l'occasion soit plus belle encore, vous pouvez obtenir 15 % de réduction en plus, en entrant le code promo « FEVRIER15 » lors de votre commande. Ce qui fera baisser le prix jusqu'à moins de 34 euros ! Mais attention : le code n'est valable que jusqu'au 15 février.À ce tarif très abordable, vous recevrez donc une petite caméra capable de surveiller les moindres recoins de votre maison. Car elle est dotée d'un double système de rotation : à 360° horizontalement et à 96° verticalement. Vous pouvez la poser sur un meuble, ou bien la fixer au plafond, grâce à son support, pour la rendre plus discrète. Ou qu'elle soit, elle scrutera alors les mouvements dans la pièce, y compris la nuit, à l'aide de sa vision nocturne.Et via ses algorithmes intelligents, elle sera en mesure de vous alerter en cas d'événement suspect. Elle lancera alors un enregistrement vidéo, pour vous permettre d'identifier si l'alerte nécessite une intervention de votre part. Et pour que vous puissiez y voir clair, les images seront capturées en HD 1080p.Si vous cherchez une caméra de surveillance connectée, vous allez sans doute vous laisser séduire par celle de Xiaomi. Et si elle vous a convaincu(e), n'hésitez pas à l'acheter sur Google pour profiter du meilleur prix !