Achetez le Huawei P Smart 2019 64 Go en promo à 169 € sur Google Shopping

Pourquoi Clubic recommande ce smartphone ?

Design tout en rondeur très agréable

Des performances convaincantes

Autonomie très solide



Si vous souhaitez plus d'informations, découvrez notre test complet du Huawei P Smart 2019.

Capturer et visionner des images de qualité

Une bonne affaire à saisir sur Google Shopping

Le Huawei P Smart 2019 constitue l'un des meilleurs smartphones récents d'entrée de gamme. Car il possède premièrement un écran LCD de 6,21 pouces, doté d'une résolution d'image de 2340 x 1080p, soit de la Full HD+. Conçu pour une expérience média optimale, il donnera une netteté impeccable et des couleurs éclatantes à vos vidéos et photos.Parlons justement des caméras de l'appareil. Le smartphone se défend bien dans cette catégorie, puisqu'il affiche un capteur de 8 mégapixels à l'avant, pour des selfies réussis. À l'arrière, on retrouve deux modules, un de 13 mégapixels et l'autre de 2 mégapixels, capables de réaliser des flous artistiques en arrière-plan de vos clichés. De plus, le dispositif s'appuie sur une IA pour déterminer les meilleurs réglages pour vos prises de vues.Par ailleurs, si on regarde davantage sous le capot du téléphone , on constate la présence d'un processeur Kirin 710, accompagné de 3 Go de RAM et d'un stockage de 64 Go. Une configuration suffisante pour les usages les plus courants d'un smartphone (appels, réseaux sociaux, multimédia...). De plus, il dispose de deux emplacements nano SIM, pour vous permettre de le lier à deux numéros de téléphone. Enfin, sa batterie de 3 400 mAh vous assure une autonomie suffisante pour tenir toute la journée avec une charge.Google Shopping compare pour vous les meilleurs prix trouvés sur un grand nombre de sites e-commerce, pour vous proposer le tarif le plus avantageux. En l'occurrence, en ce moment, vous pouvez faire l'acquisition du Huawei P Smart 2019 pour seulement 169€. Et si vous possédez un compte Google Shopping, vous pouvez bénéficier de 20€ de réduction supplémentaire, grâce au code promo FEVRIER15 (jusqu'au 15 février).Dès sa sortie, le Huawei P Smart 2019 a séduit par des performances élevées, pour un tarif abordable. Et avec ce bon plan, le rapport qualité/prix est encore plus à votre avantage !