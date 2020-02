Pack baladeur HD Fiio M11 et casque hi-fi Meze 99 Classics à prix choc !

Les puristes redécouvrent la musique haute résolution avec le baladeur audiophile

Un ensemble complet pour tous les amoureux de l'audio

Le baladeur audio revient en force depuis quelques mois. Si le smartphone a supplanté le marché de la musique en ligne, les puristes se plaignent régulièrement de la qualité audio très limitée (ou disons-le franchement mauvaise) délivrée à la fois par ces appareils et la plupart des services de streaming.Le baladeur Fiio M11 vient répondre à ce manque et propose une architecture technique permettant de jouer n'importe quelle source, même en très haute résolution, pour profiter enfin des nuances de chacun de ses morceaux. L'appareil intègre un double DAC AKM AK4493EQ pour la lecture des fichiers PCM jusqu'à 32 Bits / 384 kHz et DSD 256. Compatible filaire et Bluetooth, il bénéficie des codecs aptX et LDAC. Vous ne vous poserez plus la question des formats avec ce baladeur qui lit tout et n'importe quoi pour plus de simplicité.Le tout tourne sous Android mais ne possède pas d'accès au Google Play Store. Fiio a toutefois intégré toutes les applications de lecture audio et il est possible de récupérer sur le web les fichiers d'installation de chacun de vos services de streaming, que ce soit Spotify ou Deezer mais aussi Qobuz ou Tidal pour un accès à la musique en haute résolution. Son autonomie est annoncée à 30 heures de musique et il intègre 32 Go d'espace disque, extensible jusqu'à 4 To par micro SD.Enfin, pour profiter du Fiio M11 dès la sortie de la boite, le site vous glisse dans votre colis un casque Meze 99 Classics. Il est fabriqué en bois pour un look très élégant et une résistance très importante aux chocs. C'est également un casque haute-fidélité, avec une sensibilité de 103 dB à 1 kHz pour 1 mW injecté. Son poids très mesuré de 260 grammes vous permet de l'utiliser toute la journée sans ressentir de gêne ou de douleur.Ce pack pensé pour les audiophiles et les amoureux de musique vous est proposé à un prix exceptionnel de 549€ au lieu de 808€ pour ces deux appareils de très haute qualité.