En ce moment, l'offre de stockage en ligne pCloud 2To à vie est à moins 75% !

Stockez sans compter

Un service complet et facile à utiliser

Comme nous l'avons précisé précédemment, cette réduction exceptionnelle de -75% est valable seulement quelques heures. Elle est valable pour tous les clients et le paiement se fait en une seule fois. Aucun frais de mise en service ou autres frais cachés ne seront ajoutés à votre facture. Vous pouvez régler la somme demandée via carte bancaire, PayPal ou même Bitcoin. Maintenant que vous savez tout au sujet des modalités, passons au contenu de cette offre extrêmement intéressante.Vous aurez donc accès à un espace de stockage en ligne de 2 To. Vous pourrez y stocker de nombreuses données et faire un maximum de place sur vos appareils. Parmi les fonctionnalités également disponibles, vous profiterez de 2 To en trafic du lien de téléchargement et 30 jours d'historique de corbeille. Ainsi, si vous supprimez tel ou tel fichier par mégarde, vous aurez toujours la possibilité de le récupérer dans ce laps de temps. Vous vous en doutez, nous sommes loin d'avoir fait le tour de tous les éléments qui seront mis à votre disposition.Le véritable point fort de pCloud réside dans le fait que le service permet de partager n'importe quel fichier avec d'autres utilisateurs. Il vous suffit d'envoyer un lien de téléchargement et votre interlocuteur pourra consulter ces données. Bien entendu, la sécurité est de mise grâce au chiffrage 256-bit AES et vous pourrez effectuer jusqu'à 5 copies différentes sur plusieurs serveurs. De plus, pCloud embarque ses propres lecteurs vidéo et audio. Enfin, vous pourrez même partager votre espace gratuitement avec jusqu'à 5 membres de votre famille. Quoi qu'il en soit, votre vie privée sera préservée puisque chaque membre possède son propre espace.Inutile de présenter plus en profondeur les avantages de pCloud tant il s'agit d'une valeur sûre. Vos données seront en sécurité et ce service est très polyvalent. N'hésitez pas plus longtemps car la promotion disparaîtra très bientôt.