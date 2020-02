Un forfait mobile avec 5 Go à moins de 5€, c'est possible !

Pourquoi Clubic aime sur ce forfait mobile ?

Un prix très compétitif

Un forfait mobile qui s'adapte à vos besoins

Le choix entre deux opérateurs : Orange ou SFR

Appelez sans vous ruiner

Internet répond à vos besoins

Ce forfait mobile est clairement destiné aux petits budgets. Tout d'abord, sachez que ce tarif attractif est uniquement valable pour les nouveaux clients de la marque jusqu'au 11 février 2020. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour en bénéficier. De plus, il s'agit d'un forfait sans engagement que vous pourrez résilier à n'importe quel moment. Enfin, le prix variera de 4,99€/mois à 14,99€/mois pendant un an (puis de 9,99€ à 19,99€), selon votre consommation. Nous allons y revenir dans les prochains paragraphes.Tout d'abord, mentionnons le fait que les appels et SMS/MMS sont illimités depuis le territoire français vers la France. Ces éléments le sont également depuis l'Europe et les DOM vers ces mêmes zones ainsi que l'Hexagone. Chaque mois, vous pourrez joindre jusqu'à 200 destinataires différents. Enfin, les appels (vers les fixes) et les SMS depuis la France vers l'Europe, les DOM et l'Amérique du Nord feront passer la tarification mensuelle à 14,99€ la première année (puis 19,99€).Vous l'avez compris, l'enveloppe internet minimale est de 5 Go en 4G+ à 4,99€/mois. Un tel volume vous permet de naviguer sur le web 4 heures par jour, de télécharger une trentaine d'applications ou encore de visionner jusqu'à 6 heures de vidéos. Cependant, vous pourrez dépasser ce seuil et consommer jusqu'à 50 Go si vous le souhaitez. À ce moment, votre facture atteindra 14,99€/mois. C'est à vous d'adapter votre utilisation à votre budget. Enfin, au moment de la souscription, vous devrez choisir le réseau Orange ou SFR. N'hésitez pas à comparer les deux selon le lieu où vous habitez. En effet, un opérateur peut couvrir plus efficacement une zone qu'un de ses concurrents.L'offre Prixtel est idéale pour tous les usages. Elle saura convaincre tout le monde avec son enveloppe internet pouvant atteindre 50 Go. De plus, même si vous atteignez les 14,99€/mois, le tarif reste très intéressant par rapport au contenu de l'offre.