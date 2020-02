Un pack nom de domaine, e-mails pros et hébergement pour seulement 0,95€ par an

Pourquoi Clubic recommande ce service ?

Un pack complet pour lancer son site professionnel (Nom de domaine, e-mails, hébergement) Un service simple d'utilisation

Cette promotion est uniquement valable pour les nouveaux clients de la marque. Une fois la première année passée, le tarif de renouvellement s'élèvera à 24,90€ hors taxes pour les sites se terminant en .com, .fr, et .be. De leur côté, les noms de domaine en .net, .mobi, .info et .org passeront à 26€ (HT), ceux en .biz à 26,90€ (HT) puis les .ch à 53€ (HT). Maintenant que vous savez tout concernant les prix annuels proposés par Amen, passons au contenu du pack concerné par cette réduction.Parmi les services compris dans cette offre, vous pourrez créer jusqu'à 3 adresses mail personnalisées pour recevoir tous les messages en rapport avec votre activité. Le nom de chaque adresse pourra être entièrement personnalisé pour refléter au mieux votre secteur d'activité. De plus, vous aurez également accès au micro hébergement dynamique. Ce dernier propose un hébergement de 1 Go capable de fonctionner avec n'importe quel CMS comme Wordpress et bien d'autres. Votre site pourra aussi supporter un trafic allant jusqu'à 10 Go.En souscrivant à ce pack Amen, vous recevrez aussi un certificat SSL gratuit. Il a pour but de protéger les données personnelles des utilisateurs qui navigueront sur votre site. C'est un élément essentiel pour obtenir un bon référencement sur Google et attirer un maximum de visiteurs. Enfin, d'autres fonctionnalités sont également de la partie. Par exemple, nous retrouvons la gestion DNS, la création de sous-domaines en illimité, un outil de création web, des guides pour vous prêter main forte et bien plus encore.Voilà un pack extrêmement généreux en contenu pour un prix annuel dérisoire. Il vous permettra de lancer votre propre site sans prendre trop de risques. Si vous avez besoin d'aide, l'assistance téléphonique sera à votre disposition.