BforBank vous offre 60€ pour toute 1ère ouverture d'un compte bancaire

Le petit coup de pouce qui fait du bien

Une banque qui vous accompagne

L'offre que nous allons vous détailler dans cet article est valable jusqu'au 6 février 2020. Pour toute première ouverture d'un compte BforBank, le client recevra une prime de 60€. Cette dernière sera versée directement sur le compte en question dans les deux semaines suivants l'activation d'une carte bancaire. Cette carte devra avoir été activée dans le mois suivant l'ouverture du compte. Vous disposerez aussi d'un délai de rétractation de 14 jours si jamais vous changez d'avis une fois les formalités administratives réalisées. Enfin, le produit souscrit doit impérativement rester ouvert pendant au moins un an. Sinon, la banque se réserve le droit de prélever les 60€ offerts.Vous savez déjà tout au niveau de l'offre promotionnelle mise en avant par BforBank. Cependant, attardons-nous un peu sur les cartes bancaires qui vous seront proposées. Il en existe trois modèles qui comprennent différents avantages. Les deux premières sont gratuites si vous faites au moins trois paiements par trimestre. Tout d'abord, il y a la Visa Classic qui vous permettra de gérer facilement votre budget. Ensuite, nous avons la Visa Premier qui vous offre des garanties d'assurance et d'assistance pour vos voyages. Enfin, la Visa Infinite comprend une conciergerie personnelle dédiée disponible 7j/7 et 24h/24. Cette dernière vous coûtera 200€ par an.BforBank aide également ses clients via divers services. Ainsi, un service client sera à votre écoute du lundi au vendredi jusqu'à 21h00 et le samedi jusqu'à 18h00. La banque se chargera aussi des formalités administratives lorsque vous changerez de domiciliation bancaire. De plus, elle mettra à votre disposition de nombreuses assurances comme l'annulation voyage ou le vol de bagages. Enfin, vous pourrez accéder à vos comptes via un espace client en ligne. Vous aurez la possibilité d'y effectuer des virements, des commandes de chéquier et modifier divers paramètres comme l'augmentation des plafonds et le découvert autorisé.En plus de cette offre très appréciable au moment de l'ouverture d'un compte, BforBank est une banque complète avec des services appréciables et bien pensés.