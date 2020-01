Forfait mobile : tout savoir des promos Soldes chez RED, Free, B&You et Sosh

Voici les 4 forfaits mobiles en promo à découvrir de toute urgence

Pas moins de quatre forfaits mobiles sont à l'honneur dans cet article. À chaque fois, le forfait de l'opérateur concerné est sans engagement. Vous pourrez donc résilier à n'importe quel moment si vous trouvez mieux ailleurs. Inutile de préciser que ces tarifs préférentiels sont uniquement à la portée des nouveaux clients. Attention car le montant demandé chaque mois augmentera dans certains cas au bout d'un an. Nous le préciserons bien pour les offres concernées. Enfin, c'est une habitude mais rappelons que 10€ supplémentaires seront demandés pour la nouvelle carte SIM qui vous sera envoyée.À présent, il est temps d'éplucher les forfaits en promotion chez les opérateurs RED by SFR, Free, B&You et Sosh.Débutons la sélection avec l'offre RED 60 Go à 12€/mois. La réduction est disponible jusqu'au 27 janvier prochain.Tout d'abord, comptez sur la présence d'une enveloppe internet de 60 Go. Quatre recharges de 1 Go chacune pourront être utilisées chaque mois si nécessaire. De leur côté, les appels sont illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut dépasser une durée maximale de trois heures. Pour ce qui est des SMS/MMS, ils sont également illimités mais uniquement vers l'Hexagone (jusqu'à 200 destinataires par mois). Depuis l'Union Européenne et les DOM, les appels et SMS/MMS restent illimités. Pour ces zones, 8 Go d'internet supplémentaires seront à votre portée. Enfin, l'option SFR Sécurité + Password protégera votre mobile face aux menaces du web.Passons à Free et son offre 50 Go à 9,99€/mois. Le prix passera à 19,99€ au bout d'un an.Les appels illimités vers la France métropolitaine et les DOM sont de la partie, tout comme les SMS illimités vers ces zones et les MMS seulement vers la métropole. Vous aurez 50 Go d'internet en 4G+ crédités sur votre compte tous les mois. Si vous vous rendez en Europe ou dans les DOM, les appels et les SMS/MMS seront toujours illimités avec 4 Go d'internet utilisables. Vous aurez aussi accès au réseau FreeWifi en France et à l'option de librairie en ligne Youboox One jusqu'au 31 janvier 2020.Il est temps d'évoquer le forfait B&You 60 Go à 11,99€/mois. Il est valable jusqu'au 4 février prochain à 7h00.En France métropolitaine, vous pourrez communiquer sans limite via les appels et les SMS vers l'Hexagone et les DOM. Les MMS doivent se contenter de la métropole française. Cette fois, si vous êtes dans un pays européen ou dans les DOM, tous ces éléments sont encore une fois illimités vers ces destinations et la France métropolitaine. Une enveloppe internet de 60 Go est présente et jusqu'à 8 Go sont utilisables à l'étranger.Enfin, terminons avec l'offre Sosh 20 Go à 11,99€/mois (puis 19,99€ au bout de 12 mois d'abonnement).Les appels ainsi que les SMS/MMS sont illimités en France et 20 Go d'internet sont de la partie. Depuis la France métropolitaine, les SMS sont toujours illimités vers l'Europe, la Suisse, Andorre et les DOM. Si vous allez dans l'une de ces quatre zones, les appels et les SMS/MMS resteront illimités vers ces mêmes pays et la France. Vos 20 Go de datas pourront y être utilisés normalement.Cette sélection est maintenant terminée. À vous de faire le bon choix selon vos besoins personnels. À très vite sur Clubic pour d'autres promotions.