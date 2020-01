Nvidia GeForce RTX et Super : notre sélection d’offres chez LDLC

Les offres Nvidia Geforce RTX et Super chez LDLC

Le ray tracing, c'est quoi au juste ?

Les jeux compatibles avec le ray tracing

Notre sélection d'offres chez LDLC

Avec les dernières cartes graphiques RTX présentées par NVIDIA en 2018, les jeux vidéos récents bénéficient de graphismes toujours plus réalistes. Les dernières puces du constructeur délivrent une puissance de calcul phénoménale et apportent avec elles de nouvelles technologies permettant de magnifier les environnements et les personnages affichés à l'écran pour une immersion toujours plus grande dans les différentes aventures proposées.Si vous souhaitez vous aussi profiter de ces dernières innovations et de jeux vidéos toujours plus beaux, consultez notre sélection d'offres disponibles chez LDLC, tout simplement le numéro 1 français du matériel informatique. Le site de vente en ligne vous propose à la fois des promotions sur les cartes graphiques NVIDIA RTX mais également sur des ordinateurs intégrant ces tout derniers composants.La dernière génération de processeurs graphiques RTX a été l'occasion pour NVIDIA de mettre un coup de projecteur sur la technologie dite du ray tracing. Ce nouveau système est censé révolutionner la manière de rendre les graphismes rendus dans un jeu vidéo, grâce à une nouvelle façon de gérer la lumière et les différentes sources d'éclairage.Concrètement, dans un jeu vidéo classique, la lumière est gérée de manière brute et les développeurs utilisent différentes astuces pour reproduire les reflets du soleil ou de l'environnement sur des étendues d'eau ou sur la carrosserie d'une voiture. De loin ces petites bidouilles réussissent à tromper l'attention mais en y regardant de plus près le procédé peut se révéler grossier et rendre l'environnement de jeu moins beau et immersif qu'espéré.C'est là qu'arrive le ray tracing. Le système permet de gérer la lumière sous forme de rayons, et de la gérer dynamiquement dans l'environnement selon les objets ou les surfaces qui se présentent devant eux. Par exemple le jeu peut gérer les parois translucides mais également gérer de manière dynamique les reflets. A travers une vitre ou un liquide, les différents effets de lumière sont bien plus réalistes et ressemblent à ce que l'oeil humain perçoit dans la vraie vie.Si les graphismes ne seront pas bouleversés par le ray racing, mais la différence se jouera particulièrement sur les détails. La lumière semble bien plus naturelle à la fois sur les personnages et les objets et les développeurs peuvent se permettre des effets propres au cinéma pour renforcer l'aspect photo-réaliste.La technologie du ray tracing n'est pas une nouveauté et est utilisée notamment les différentes sociétés d'effets spéciaux au cinéma. Mais la gérer de manière dynamique dans un univers en 3D est un autre défi et cela demande une importante puissance de calcul que peuvent délivrer les processeurs RTX d'NVIDIA aujourd'hui.Les développeurs ont bien évidemment sauté sur l'occasion de rendre leurs derniers jeux plus beaux encore qu'ils ne le sont déjà en utilisant les possibilités offertes par les processeurs RTX et le ray tracing.Le premier jeu à tirer pleinement partie de ses capacités fut. Les équipes de DICE ont mis à jour leur titre à peine les premiers modèles de cartes graphiques RTX sortis des usines d'NVIDIA pour offrir une ambiance bien plus réaliste à leur jeu de tir se déroulant en pleine seconde guerre mondiale.Les impacts de balle, les explosions et les différents décors n'ont jamais semblé aussi tangibles et réalistes, participant à l'immersion totale voulue par les développeurs.Dans le même genre d'univers on peut citer. Définitivement, la version PC est la plus aboutie graphiquement du titre d'Activision, avec une multitude de détails affichés et un travail sur les ambiances et les effets de lumière. Vous êtes définitivement plongés dans une guerre urbaine et en prenez plein les yeux grâce à la mise en scène très énergique et ne relâchant jamais la pression.est un autre titre cette fois développé par Remedy, connu pourou la série des. Le jeu permet de jouer énormément avec l'environnement et les objets qui le composent et les différents effets de lumière permettent de renforcer le sentiment de réalisme en cours de partie.Enfin comment ne pas aborder? Le titre de CD Projeckt RED, connu pour la saga, va proposer un univers qui s'annonce au fil des différentes vidéos présentées extrêmement riche, coloré et inspiré de tout ce que la science-fiction à pu produire depuis ces trente dernières années. Les environnements seront magnifiés par le ray tracing et les possesseurs de processeurs graphiques RTX pourront profiter de la meilleure expérience visuelle possible sur ce titre très attendu.Le leader de la vente de composants et de matériel high-tech en France vous permet dans un premier temps de changer votre carte graphique et de la remplacer par un modèle RTX. Le site propose différents variantes du modèle RTX 2060 et 2070, à la fois dans sa version classique mais également SUPER.La gamme SUPER, comme son nom l'indique, est une évolution des composants, offrant un peu plus de puissance de calcul pour offrir des graphismes légèrement plus détaillés encore et une fréquence d'images améliorée. Vous jouez ainsi dans les meilleures conditions possibles, avec une très grande fluidité pour garantir la précision de vos actions et de vos tirs.Si votre ordinateur commence à tirer la langue, rassurez-vous, LDLC a tout prévu avec des machines pour gamers prêtes à l'emploi et déjà équipées de processeurs RTX.On pense par exemple au PC portable ASUS ROG avec un écran LED de 17.3 pouces et d'un processeur GeForce RTX 2060 pour profiter du ray tracing et de graphismes ultra détaillés. En plus de la puissance graphique, l'appareil offre 1 To de stockage SSD, idéal pour réduire les temps de chargement et installer l'ensemble de votre ludothèque et un processeur Intel Core i7-9750H associé à 16 Go de mémoire. Tout simplement un monstre de puissance pour les jeux les plus exigeants.N'attendez pas plus longtemps et découvrez notre sélection dédiée aux processeurs RTX et RTX SUPER d'NVIDIA et passez ces derniers jours de l'année 2019 accompagnés des plus beaux jeux sortis récemment, en attendant les prochains titres à venir. Une chose est sûre, vous serez prêts à y jouer dans les meilleures conditions !