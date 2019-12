C'est Noël chez Boursorama, jusqu'à 110 € offerts pour l'ouverture d'un compte bancaire

Le choix de la banque en ligne et moins chère

110 € offerts en commandant une carte bancaire gratuite

Et si vous passiez à la banque en ligne ? Boursorama Banque se démarque des acteurs traditionnels en proposant des services entièrement numériques, via son site web ou son application mobile. Vous pouvez donc contrôler votre compte rapidement et facilement, sans devoir prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire pour chaque opération.De plus, l'avantage de cette banque 100 % en ligne se situe dans les économies qu'elle vous permet de réaliser. Pas de frais de tenue de compte, carte bancaire gratuite, de nombreux services proposés à prix réduit... Boursorama Banque a d'ailleurs été élue, en 2019 et pour la onzième année consécutive, banque la moins chère, selon une enquête effectuée par Le Monde / MeilleureBanque.com.Pas encore convaincu(e) ? Alors peut-être vous laisserez-vous séduire par la prime de bienvenue offerte par la banque en ligne... D'autant que ce week-end, pendant le « Pink Week-end » de Boursorama Banque, elle peut atteindre 110 €, contre 80 € d'ordinaire. Dans le détail, jusqu'au 16 décembre 2019, vous pouvez bénéficier de 50 € offerts à l'ouverture d'un compte bancaire, puis de 60 € en commandant une carte Visa Ultim, classique ou Premier. Pour cela, il vous suffit simplement d'ajouter le code promo PINKNL110 en remplissant le formulaire de souscription.Les trois cartes proposées diffèrent par quelques caractéristiques : plafonds de retrait et de paiement, conditions de revenus, découvert autorisé, commission lors des opérations à l'étranger... Vous pouvez donc choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre situation. Par ailleurs, notez qu'une quatrième offre est disponible : la carte Visa Welcome, qui entraîne une interrogation du solde du compte à chaque utilisation. Si vous optez pour celle-ci, votre prime de bienvenue s'élèvera à 80 € : 50 € pour l'ouverture du compte et 30 € pour la demande de carte.Si vous souhaitez recevoir les 110 € offerts sur votre compte, ne tardez plus : vous n'avez que jusqu'au 16 décembre 2019 pour profiter de ce bon plan ! Une somme que vous pourrez rapidement utiliser pour vos achats de Noël... ou pour vous faire plaisir !