Cyber Monday Boulanger : imprimante jet d'encre HP Envy 6232 à 9€ seulement via ODR

La HP Envy 6232 en (super) promo chez Boulanger

Tout ce qu'il faut savoir sur l'imprimante

Vous avez donc jusqu'à ce soir pour acheter en (super) promotion la HP Envy 6232. Vendue initialement à 99,99 euros, l' imprimante jet d'encre voit son prix chuter à 9 euros ; soit 41% de remise immédiate de la part de Boulanger, 10 euros de réduction lors de l'ajout du produit au panier et 40 euros offerts venant d'une offre de remboursement. Cette ODR, dont les conditions sont consultables ici , est valable jusqu'au 31 décembre 2019.Enfin, sachez que éviter des frais de port supplémentaires, il est conseillé de choisir le retrait gratuit de l'imprimante en magasin Boulanger après avoir effectué votre achat.La HP Envy 6232 multifonctions est capable d'imprimer, de scanner et de photocopier.L'utilisateur aura la possibilité d'imprimer jusqu'à 13 pages par minute en noir et blanc et jusqu'à 8 pages par minute en couleur. L'appareil ne contient que 2 cartouches : une pour le noir et une pour la couleur.Côté dimensions, l'imprimante mesure 45.35 x 15.56 x 41 cm (pour un poids net de 6,7 kg). Enfin, l'appareil dispose d'une garantie de 2 ans (pièces et main d'oeuvre) et vous avez 15 jours pour changer d'avis.