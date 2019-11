Le Black Friday arrive ! Le VPN CyberGhost à 2,75€/mois

CyberGhost : l'anonymat à petit prix pendant 1 an

Un VPN complet d'une grande fiabilité

Pour le Black Friday, CyberGhost vous propose des services très complets à un prix particulièrement compétitif. Ainsi profitez de l'ensemble des services CyberGhost pour seulement 2,75€ par mois pour 1 an d'abonnement. Habituellement disponible à 87€ pour une durée de 3 ans, le VPN CyberGhost est proposé ici dans une formule sur 1 an pour seulement 33€. Il s'agit d'un excellent bon plan, pour être totalement libre et protégé durant ces 12 mois, en ne déboursant que 2,75€ par mois. Ainsi, vous ferez une économie considérable de 80% par rapport au prix habituel de l'abonnement CyberGhost.La marque propose une période d'essai de 45 jours, durant laquelle vous pouvez résilier votre forfait à tout moment et vous faire rembourser. Une bonne idée qui devrait convenir à tous ceux qui vous n'ont encore jamais testé de VPN et qui hésitent à s'engager. Cependant, on est obligé de vous prévenir, une fois CyberGhost testé, vous aurez du mal à vous en passer !CyberGhost est un service ultra complet qui vous permet de surfer sur le web en toute liberté et en bénéficiant d'une sécurité à toute épreuve. Ce VPN dispose d'un accès à pas moins de 5781 serveurs implantés dans le monde entier. Vous pourrez ainsi accéder à des contenus étrangers, notamment des offres promotionnelles, et télécharger de la musique, des films, des jeux etc., sans aucune limite.CyberGhost est un outil fiable et rapide qui offre un trafic et une bande passante illimités. Il chiffre votre adresse IP, protège votre identité et sécurise vos transactions bancaires. Il est notamment doté de la fonction Kill Switch, offre une garantie No Logs et vous met à l'abri lorsque vous vous connectez sur un réseau de Wi-Fi public. Le VPN est aussi bien accessible sur votre appareil Windows que sur votre Mac mais aussi sur iOS, Android, Linux ou encore Routeurs. Ce forfait à 2,75€ vous permet de connecter simultanément jusqu'à 7 appareils.Cerise sur le gâteau, le support technique de l'application CyberGhost et le support client en direct 24h / 24, 7j / 7s sont tous les deux en français.En plus de tous ces avantages (dont la liste est encore longue), CyberGhost ouvre l'accès au réjouissant catalogue Disney+. Tout l'univers Disney avec ses plus beaux dessins animés, mais aussi les Marvel ou les Star Wars, seront ainsi disponibles gratuitement et en illimité. De quoi combler toute la famille en termes de divertissements lors des longues soirées d'hiver et des vacances de fin d'année.