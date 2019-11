En attendant Black Friday 2019, quels sont les bons plans du moment ?

Où trouver les promotions avant le Black Friday ?

Les bons plans casques et écouteurs Bluetooth

Les bons plans batterie externe

Les bons plans stockage

Les bons plans smartphone et tablette

Le bon plan console de jeu vidéo

Le Black Friday, c'est bientôt !

Voici la liste des sites proposant des promotions et ventes flash avant le Black Friday ainsi que le lien pour accéder directement à leurs rubriques promotionnelles :Commençons donc sans plus attendre à découvrir cette sélection d'appareils à prix réduit, avec vous allez le voir un vaste choix de produits tech.Pour les amateurs d'audio à la recherche de la perle rare, nous avons trouvé un casque et deux modèles d'écouteurs Bluetooth dont le prix est plus bas que d'habitude.Votre smartphone ou autre appareil manque d'autonomie ? Alors vous avez certainement besoin d'une batterie externe pour ne pas tomber en rade. Et même pas besoin d'attendre le Black Friday pour s'équiper avec les deux offres ci-dessous.Que vous ayez besoin d'une carte microSD pour booster la capacité de stockage de votre smartphone ou d'un généreux SSD pour votre ordinateur sans vous ruiner, vous êtes au bon endroit.Les constructeurs Android ont peu à peu déserté le marché des tablettes, mais heureusement Huawei est toujours là pour nous offrir un produit au bon rapport qualité-prix. Du côté smartphone, on ne peut que vous conseiller l'excellent Mi 9T de Xiaomi qui vient ici avec un bracelet connecté Mi Band 3.Pour moins de 300 euros, une Xbox avec 1 To de stockage et lecteur Blu-Ray 4K, deux manettes, trois jeux AAA et trois mois d'abonnement au Xbox Live Gold. Que demander de plus ?Si malgré toutes ces belles offres, vous n'avez pas trouvé votre bonheur, vous pourrez peut-être profiter des promotions du Black Friday pour vous laisser convaincre. Celui-ci est programmé au 29 novembre, avec des rabais attendus jusqu'au Cyber Monday du 2 décembre. La Team Clubic Bons Plans sera sur le qui-vive à l'occasion, n'hésitez pas à régulièrement venir vérifier les dernières offres et à nous suivre sur Twitter Pour savoir quels types de produits devraient bénéficier de promotions durant cette période et chez quels commerçants, nous vous expliquons tout ici . Et pour savoir quelles sont les origines de l'événement, son histoire et sa signification aujourd'hui, nous vous invitons à consulter notre dossier consacré au sujet