Black Friday 2019 : tout savoir sur les bons plans et promotions

Le Black Friday c'est quoi au juste ?

Black Friday 2019 : les dates à retenir



Quels e-commerçants participent au Black Friday ?

Un max de promotions chez Amazon pour le Black Friday

Un Black Friday avec Cdiscount

De très belles promotions chez Rakuten

Fnac & Darty font pleuvoir les bons plans pour le Black Friday

Boulanger également de la partie !

Trouvez les bonnes affaires avec eBay



Les produits les plus recherchés pour le Black Friday

Les promotions sur les smartphones

Les promotions sur les ordinateurs et PC portables

Les promotions sur les tablettes tactiles

Les promotions sur les consoles et jeux vidéo

Nos conseils pour ne pas rater une bonne affaire



Dès le vendredi 29 novembre 2019, retrouvez les meilleurs bons plans et promotions du Black Friday :Le Black Friday est au départ une tradition nord-américaine. Il se déroule le lendemain du repas de Thanksgiving, journée particulièrement importante pour les familles américaines, et marque le début de la période des achats de fin d'année.Tous les magasins américains lancent cette grande période commerciale en proposant d'importants rabais sur un nombre incalculable de produits, pour inciter les clients à venir immédiatement faire leurs courses de Noël une fois la dinde digérée. Et l'opération est chaque année un grand succès populaire puisqu'en 2017, 58,3 milliards de dollars ont été dépensés sur la seule journée du Black Friday dans l'ensemble des boutiques participant à l'opération.Le lundi suivant Black Friday arrive le Cyber Monday. Cette autre journée de promotions ne concerne que les revendeurs en ligne, qui prolongent les festivités et les rabais pour 24 heures supplémentaires. L'opération est également un succès commercial confirmé année après année.En France le concept a été importé en 2013 par les boutiques en ligne, comme Amazon ou la Fnac. Le Black Friday n'étant pas associé à une fête religieuse ou un jour férié, le concept a mis un peu de temps avant de trouver son public mais aujourd'hui les consommateurs ont bien compris l'importance de cette journée de promotions.L'année dernière a été une année de consécration pour le Black Friday avec pas moins de 50 millions de transactions par carte bancaire sur cette seule journée du 23 novembre 2018 et un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros, des chiffres en nette hausse par rapport à l'année précédente.Notre pays ne faisant jamais rien comme tout le monde, le Black Friday a pour habitude de se prolonger sur une semaine entière pour donner aux retardataires ou aux indécis le temps de réaliser de très bonnes affaires sur les produits qui leur fait envie depuis de si nombreux mois.Le calendrier 2019 est déjà établi et vous pouvez dès à présent noter les dates de début du Black Friday dans vos agendas.C'est le vendredi 29 novembre que les principaux marchands en ligne débuteront leurs promotions, et pas avant. Les rabais peuvent débuter dès minuit mais en règle générale les offres commencent au petit matin. Il vous faudra tout de même vous lever tôt et vous armer de café pour consulter toutes les offres et mettre la main sur les produits aux tarifs les plus intéressants.Les promotions continueront tout le week-end pour se poursuivre avec le Cyber Monday le lundi 2 décembre 2019. Les e-commerçants mettront les bouchées doubles à cette date pour vous proposer d'autres offres sur une nouvelle gamme de produits high-tech.Les retardataires auront droit à quelques jours supplémentaires pour faire leurs emplettes puisque les différents sites web vont prolonger les festivités et les rabais durant toute la première semaine de décembre. Ce sera évidemment l'occasion de vous faire plaisir mais également de préparer les fêtes de fin d'année en faisant le plus d'économies possible.Les plus gros marchands en ligne vont honorer le Black Friday comme il se doit et se préparent déjà à vous proposer une quantité astronomique de promotions.Le premier d'entre eux est bien entendu Amazon . C'est bien normal, c'est lui qui a importé ce concept à la base purement américain dans nos contrées. Le site a une certaine expérience dans le domaine et va pratiquer un grand nombre de rabais sur ses milliers de références en magasin. De la high-tech certes, mais également des accessoires pour vos appareils vont voir leur prix fondre comme neige au soleil.En France, Cdiscount est l'un des acteurs les plus engagés dans le Black Friday. Le marchand est l'un des plus importants dans notre pays et va également proposer des promotions sur de nombreux articles présents dans ses rayons. Rakuten , un autre poids-lourd du e-commerce français va évidemment proposer des offres très agressives sur l'ensemble de son catalogue, notamment sur tous les produits high-tech disponibles sur le site.La Fnac ne peut pas non plus rater l'évènement. Le réseau de magasins culturels va proposer de nombreuses promotions dès le vendredi 29 novembre sur l'ensemble de ses univers, du jeu vidéo au multimédia en passant par les Blu-Ray.Un autre marchand et pas des moindres : Darty ! Le magasin profite du Black Friday pour baisser ses prix drastiquement sur ses gammes de produits technologiques mais également ses appareils électro-ménagers, pour également améliorer le confort de votre maison. Boulanger va également mettre son imposant catalogue de références, dont les tout derniers produits sortis par les constructeurs informatiques et vous proposer des prix on ne peut plus bas sur un nombre important de références.Enfin eBay , le célèbre site d'enchères en ligne mais qui dispose également d'une plateforme de vente directe va se saisir de l'occasion pour proposer des offres de réduction très importantes sur de multiples appareils.Le Black Friday est pour beaucoup l'occasion de renouveler ses équipements existants par des modèles sortis seulement quelques mois ou même quelques semaines auparavant.En premier lieu ce sont les smartphones qui sont les appareils les plus prisés par les consommateurs. Lors du Black Friday, les commerçants n'hésitent pas à proposer des promotions très intéressantes sur à peu près tous les modèles disponibles, notamment les appareils les plus haut de gamme, et vous permettent d'acquérir le dernier iPhone ou Samsung Galaxy S à un tarif bien plus mesuré que le prix de base affiché.Les ordinateurs sont également des appareils très demandés lors de cette semaine de promotions. Souvent nos PC portables ou de bureau sont des machines anciennes, qui commencent doucement mais surement à ne plus répondre à nos besoins et le Black Friday permet d'acquérir une nouvelle bête de course, rapide, fluide et performante pour travailler mais aussi jouer.Les tablettes tactiles sont à l'honneur lors de cette période pour là encore renouveler votre matériel acheté il y a quelques années et le mettre à jour vers un appareil plus performant, avec plus de stockage et à la meilleure qualité d'écran. C'est votre famille qui vous remerciera.Le jeu vidéo est aussi une catégorie scrutée avec intérêt par les visiteurs des différents sites e-commerce. Que vos enfants souhaitent enfin découvrir les derniers jeux du moment, ou que vous-même souhaitiez passer à la dernière génération de consoles, le Black Friday propose en permanence des packs associant machine de jeu et titres récents pour un prix jamais vu auparavant.Passionné de musique ? Là encore le Black Friday est l'occasion de changer radicalement la perception de vos albums préférés en les redécouvrant grâce à des casques audio de grande qualité et à la résolution haute-fidélité.Enfin le Black Friday est la fête des accessoires, notamment informatiques, et vous permettra de mettre la main sur une souris et un clavier conçu pour le gaming. Ces accessoires spécialisés sont généralement plutôt onéreux mais pas durant le Black Friday où les promotions coulent à flot pour vous permettre de profiter de vos jeux PC de la meilleure manière.Le Black Friday n'est pas un jour comme les autres, et il vous faudra un minimum de préparation et d'organisation pour mettre la main sur les meilleures offres et les produits dont vous rêvez.Premier conseil, et non des moindres : préparez vos listes. Ajoutez, sur les différents sites sur lesquels vous avez l'habitude d'acheter vos produits, les références qui vous font le plus envie. Si des promotions s'appliquent sur ces derniers, vous n'aurez pas à consulter des pages et des pages de liens et vous pourrez en quelques secondes seulement les commander et les recevoir chez vous.Clubic est également votre référence pendant le Black Friday. Nos équipes passent leurs journées à dénicher les bonnes affaires et à vous proposer tout au long de la journée les meilleurs bons plans disponibles sur la Toile. Plus besoin de passer des heures à chercher le smartphone ou le casque audio qui vous intéresse, on s'occupe de ça pour vous.La page dédiée au Black Friday est réactualisée en temps réel et organisée selon chaque e-marchand et chaque catégorie de produit (smartphone, informatique, audio, TV, etc.) et accessible rapidement depuis la page d'accueil du site. Oui, on aime décidément vous faciliter la vie !Enfin, pour ne (vraiment) rien rater de toutes les promotions, nous vous invitions vivement à suivre notre compte Twitter @ClubicBonsPlans , constamment mis à jour pour vous informer au plus près des dernières promotions sur un nombre incalculable de produits high-tech.Vous voilà désormais parés à vivre le Black Friday de la meilleure manière. N'hésitez pas à venir régulièrement nous rendre visite pour découvrir les meilleures promotions disponibles sur le web dès le 29 novembre.