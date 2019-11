⚡ Prolongation de la vente privée sur l’électricité et le gaz : Plus que 3 jours pour faire 17% d'économies !

Plus que quelques jours pour en profiter

Les avantages

Cette promotion vient d'un partenariat entre le fournisseur Mega Energie, filiale du groupe MEGA se targuant de distribuer de l'électricité et du gaz à plus de 350 000 clients en France et en Belgique, et BeMove, le spécialiste des achats groupés. L'offre, lancée à la rentrée et qu'on pensait terminée, bénéficie finalement de quelques jours de prolongation. Vous avez désormais jusqu'au 10 novembre 2019 pour en profiter (dans la limite des 5000 premiers nouveaux clients). Mega Energie a été fondée en 2018 en France avec un credo : proposer des tarifs durablement moins chers sur le gaz et l'électricité "verte". Elle mise sur sa dimension d'opérateur alternatif local moins cher pour s'opposer aux multinationales qui dominent le marché. Mega Energie est présent sur 95% du territoire français pour les particuliers, professionnels et entreprises. Son siège social est basé à Paris et son service client est situé à Montpellier.Mais pourquoi changer de fournisseur pour Mega Energie ? Le principal argument de la société est le prix : elle promet de réduire vos factures grâce à une remise de 17% sur le kWh Hors Taxe par rapport au tarif réglementé en vigueur dès le premier jour de votre contrat. Il s'agit d'un abonnement sans engagement dont vous pouvez vous défaire à tout moment. Il n'y a de plus aucun frais de souscription ni de frais de résiliation. Le fournisseur s'assure que vous ne subissiez pas de coupure lors du changement. "", précise Mega Energie.La souscription est simple et rapide, tout se passe en ligne. Il suffit de remplir un formulaire et l'entreprise se charge des formalités, notamment auprès de votre ancien fournisseur (comme le font les opérateurs téléphoniques).