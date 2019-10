Profitez de 5% de remise sur la Nintendo Switch Lite chez Cdiscount

Passez à la Lite avant le Black Friday

Cette remise de 5% est valable jusqu'au 4 novembre 2019 à 9h00. Pour l'activer, vous allez devoir utiliser le code qui va suivre au moment de valider votre panier : GAMER5. La réduction s'appliquera directement sur le montant final de votre commande. Sachez aussi que Cdiscount vous permettra de payer en quatre fois si vous en avez envie. La livraison est gratuite à domicile comme dans un point retrait. Pour en finir avec les modalités, sachez que la garantie est valable pendant deux ans. Maintenant, évoquons les caractéristiques principales de la machine.La Nintendo Switch Lite (voir notre test à cette adresse) est une console exclusivement réservée au jeu portable. En effet, il est impossible de relier ce modèle à un téléviseur ou même de retirer les manettes Joy-Con. Les vibrations HD disparaissent aussi au passage. Cependant, cette version possède des avantages intéressants. La Switch Lite est bien plus ergonomique que l'exemplaire de base, possède une autonomie plus importante, une croix directionnelle plus précise et un prix beaucoup plus compétitif. Dans ce pack, vous trouverez uniquement la console seule.Fort heureusement, plusieurs solutions s'offrent à vous pour obtenir des jeux. Si votre budget est assez réduit, des démos et des free-to-play gratuits seront à votre disposition depuis la boutique de Nintendo (accessible via le menu de la machine). Sinon, de nombreux titres encensés par les joueurs sont déjà disponibles. N'hésitez pas à consulter notre liste des 10 meilleurs jeux pour savoir lesquels vous procurer.Avec la Nintendo Switch Lite, vous êtes sûr de faire des heureux pour les fêtes de fin d'année. La console est pensée pour les plus jeunes comme les adultes. Des jeux exceptionnels comme Luigi's Mansion 3 , Pokémon Épée / Bouclier ou encore Animal Crossing: New Horizons sortiront très bientôt. Bref, vous aurez de quoi faire.