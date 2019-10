🔥 Bon Plan : jusqu’à - 64% sur l’abonnement VPN HMA, un des meilleurs VPN du marché !

Coup de projecteur sur les 3 promotions

Quelles sont les nouveautés de la V5.0 ?

Un seul bouton pour activer facilement la protection VPN

Lightning Connect pour trouver le meilleur serveur

Sélection ultrarapide des serveurs

Kill Switch

Plus de log d'adresse IP utilisateur

Test de vitesse.

Rappelons tout d'abord queest l'un de nos fournisseurs VPN préférés chez Clubic. Fondé en 2005 à Norfolk en Angleterre par Jack Cator, le VPN fait indéniablement partie des services de protection en ligne que nous ne saurions que trop vous recommander. Ce dernier repose sur unqui permettra d'encapsuler vos données transitant sur le Net dans un “tunnel” chiffré ultra sécurisé. Il vous permettra ensuite de naviguer de manière sécurisé sur le web sans trop vous préoccuper des logiciels malveillants ou autres ransomwares qui fleurissent sur la toile. Si la protection de vos données est le point fort HMA, le VPN vous permettra également de masquer votre adresse IP pour naviguer de manière anonyme et vous permettra également de vous connecter surEn temps normal, l'abonnement mensuel coûte la bagetelle de 10,99€ / mois mais avec cette promotion sur l'offre d'abonnement d'1 an, vous devrez seulement débourser 4,99€ par mois, soit une économie toujours intéressante à quelques semaines du Black Friday et ses vagues de promotions. A noter que le paiement s'effectue en une fois lors de la souscription au service, soit 59.88€ mais cela reste très raisonnable pour surfer de manière sécurisé sur tous vos sites préférés. Unevous permettra de vous rétracter si le service ne vous convenait finalement pas. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive rarement seule, HMA propose aussi des promotions sur les formules d'abonnement 2 ans et 1 mois à son service. La formule 2 an étant proposée à 4.99€ / mois, soit - 55% de réduction et celle de 1 mois à -18% pour 8.99€ / mois. Tout comme l'offre d'1 an, ces formules vous permettront de connecter jusqu'à 5 appareils (smartphones, PC/MAC, Tablette) simultanément sur les principaux OS du marché : iOS, Android, MacOS, Windows PC et Linux.Après avoir recueilli les retours de ses nombreux utilisateurs, HMA a grandement amélioré son service dans cette nouvelle version (5.0) du VPN qui amène de nombreuses fonctionnalités détaillées dans leur blog En résumé les principales nouveautés sont les suivantes :Vous devriez avoir normalement toutes les informations utiles pour prendre votre décision et ainsi bénéficier d'une des meilleurs protections VPN du marché.