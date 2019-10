Ne passez plus l'aspirateur grâce à la promo du moment sur le robot Xiaomi

Un nettoyage sans aucun effort

Efficacité garantie

Si vous avez du temps et de la volonté à mettre dans les tâches ménagères, il n'est pas rare que notre Team Clubic Bons Plans déniche de très bonnes offres sur les aspirateurs traineau, comme c'est le cas avec le Dyson Ball Up Top ! Mais, comme c'est le cas de beaucoup, vous préférez peut-être économiser un peu de votre temps pour vous adonner à des activités un peu plus intéressantes. S'il faut inéluctablement encore mettre la main à la pâte pour garder un chez soi parfaitement propre, les robots aspirateurs font preuve d'une aide qui est loin d'être négligeable.Fini les corvées, ou du moins celle de l'aspirateur, avec ce Xiaomi Mi Smart et cette offre à seulement 236,34€, ce qui représente une promotion de 37 % par rapport au prix initial !Ce robot aspirateur signé Xiaomi possède bien des qualités. Equipé de trois processeurs qui l'aident à cartographier l'espace et a déterminer les meilleurs passages a effectuer pour un nettoyage méticuleux, il dispose également d'une panoplie de 12 capteurs. Parmi eux, on peut par exemple citer son gyroscope et son accéléromètre, ses capteurs de collision et d'obstacle, mais aussi son capteur laser de distance (LDS) qui lui permet d'analyser son environnement sur 360° ... près de 1 800 fois par seconde, rien que ça !Pour couronner le tout cet aspirateur robot modèle SDJQR02RR dispose d'une autonomie raisonnable et peut réaliser des tâches durant 2,5 heures grâce à sa batterie Li-ion d'une capacité de 5 200 mAh. Pour terminer, on y retrouve destelles que l'escalade de petits obstacles (2 cm maximum), une mise en charge automatique, ou encore une application sur smartphone qui permet de gérer l'aspirateur même en dehors de votre domicile.Il faudra toutefois être assez réactif pour profiter de cette offre puisqu'elle se limite dans le temps. D'ici quelques jours le tarif devrait être revu à la hausse. Notons que les frais de livraisons sont correct ici puisqu'il vous faudra débourser moins de 1 € pour être livrer en France.